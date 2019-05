VIDÉO - Des passionnés profitent de l’Ascension pour fêter les 60 ans de la Renault Floride sur les routes du Limousin

Plus d'une quarantaine de Renault Floride, qui fête cette année ses 60 ans, vont parcourir les routes du Limousin jusqu'à dimanche. Au volant, une soixantaine de passionnés venus de toute la France. Après Ségur-le-Château et Coussac-Bonneval, direction Ambazac, Vassivière et les monts de Blond.