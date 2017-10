Vidéo - Des retraités montiliens repassent le certificat d'études !

Dans le cadre de la semaine bleue, ce mercredi à Montélimar, une trentaine de retraités ont passé ou repassé le redouté certificat d'études, créé il y a 150 ans et abandonné en 1989. Un bond dans le passé très amusant.

Comme chaque année, une trentaine de retraités ont passé ou repassé le certificat d'études à Montélimar, dans la Drôme. Créé il y a 150 ans , le fameux "certif" a été abandonné en 1989. Mais au Palais des Congrès à Montélimar, ce mercredi, on a eu l'impression d'être en 1930.

Le béret, la blouse et la règle en bois

Hervé Argentin, le directeur du service de "la retraite active et des aînés" de la ville de Montélimar a joué l'instituteur. Il portait un béret, une blouse grise et une grand règle en bois.

Au menu de ce certificat d'études version 2016, la dictée. La trentaine de candidats, retraités montiliens, ont également du définir des mots et ont eu droit à une petite explication de texte ainsi qu'un quiz de culture générale.

Un moment pour s'amuser et rencontrer des gens

On entendait les mouches voler pendant la dictée ! © Radio France - Mélanie Tournadre

Les retraités ont été studieux et très disciplinés. On entendait les mouches voler pendant les épreuves. En revanche, pendant les pauses, ces retraités montiliens ont discuté et rigolé comme il y a cinquante ans dans la cour de récré. Un bon moyen de rompre la solitude et de rencontrer de nouvelles personnes.

Les élèves, tous retraités, ont été très studieux. © Radio France - Mélanie Tournadre

Reportage au cœur de l'épreuve avec les retraités montiliens. Copier

Les candidats ont tous reçu leur certificat d'études, un joli document délivré par la ville de Montélimar, ainsi que des petits cadeaux. Annie est arrivée première, avec la meilleure notre : 92/100.