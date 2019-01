VIDEO - Des tubes de Johnny Hallyday repris par 150 choristes de la Somme

Amiens, France

"Gabrielle", "Retiens la nuit", "Ma gueule" ou "Marie" réarrangés pour être interprétés par une centaine de voix. C'est le concept des concerts-hommage proposés à partir de vendredi 11 janvier 2019 par les membres de six chorales de la Somme. Quatre représentations prévues à Jumel, à Boves, à Amiens et à Picquigny en mémoire du chanteur décédé il y a un peu plus d'un an.

Une vingtaine de chansons

Le spectacle s’intitule "100 voix hommage à Johnny" et il a germé dans la tête de David Dubois, le chef de chœur qui dirige ces six chorales, au moment de la disparition du chanteur. Vingt-et-un titres, qui retracent une bonne partie de la carrière de Johnny Hallyday, seront interprétés.

Les choristes interpréteront une vingtaine de chansons © Radio France - Claudia Calmel

C’est la dernière ligne droite avant la première représentation en public. Et pour être au diapason, les choristes répètent une à deux fois par jour. Ils seront 140 à donner de la voix dont Patrick, un fan absolu de Johnny Hallyday : « _C’est le boss. Je suis ému à l’idée de participer à ce spectacle_. Et évidemment, je veux rendre au public une partie de ce que Johnny nous a donné pendant plus de 50 ans. »

Johnny, c’est assez technique

Johnny Hallyday a laissé derrière lui une myriade de tubes, parfois assez difficiles à interpréter si l’on en croit Sabine Germe, la présidente de la chorale amiénoise "En plein choeur", l'un des six groupes qui participe au projet : « _Johnny, c’est assez technique_. Il avait tendance à pousser la voix. Il faut pouvoir respecter les notes, les accords, et l’intensité qu’il faisait passer dans ses chansons. On ne cherche pas à faire du copier-coller, mais il faut quand même retranscrire cette puissance qu’il avait quand il était sur scène. »

Sabine Germe, la présidente de la chorale amiénoise "En plein choeur" © Radio France - Claudia Calmel

Pour Sabine Germe, "Johnny, c'est assez techique." Copier

« L’envie », par exemple, fait partie des morceaux les plus compliqués.

Un spectacle en mémoire de Johnny Hallyday qui est appelé à vivre sa vie. C'est du moins ce qu'espère David Dubois, le chef de chœur des six chorales associées au projet : «On espère que des municipalités, des comités des fêtes ou des associations feront appel à nous pour faire vivre ce spectacle par la suite. Johnny n’est pas mort, il est toujours avec nous et il le sera pendant longtemps. Il ne sortira pas de nos vies comme ça. »

David Dubois, le chef de chœur des six chorales associées au projet © Radio France - Claudia Calmel

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie sur l'une des dernières répétitions des six chorales. Copier

Le spectacle "100 voix hommage à Johnny" sera chanté à quatre reprises.

Le 11 janvier à la salle de fêtes de Jumel à 21 heures.

Le 12 janvier à la salle de basket de Boves à 20h30.

Le 13 janvier dans le grand amphithéâtre de la Citadelle d'Amiens à 17 heures.

Le 18 janvier à la salle des fêtes du haut de Picquigny à 20h30.

Entrée libre et gratuite.