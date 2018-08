Dylan et Théo sont fans de rugby et sont aussi fans de leur département. Ils aiment faire des vidéos et ont donc voulu mettre en avant des coins des Pyrénées-orientales en avant tout en jouant au rugby. Ca donne de belles images.

Port-Vendres, France

La vidéo tournée par les deux jeunes Catalans (d'adoption) a tout d'une très belle vidéo de promotion du département. Elle a aussi bien sûr un côté moderne. Théo et Dylan jouent au rugby sur le terrain de Port-Vendres quand soudain un coup de pied trop fort pousse le ballon bien au-delà des limites du terrain. Et voilà les deux jeunes hommes qui entament une partie de rugby ou plutôt qui se disputent la balle ovale dans une trentaine d'endroits à travers les P.O.

Le ballon passe par des endroits connus comme Collioure, le pont du diable à Céret, à Canet mais il va aussi rebondir dans de simples endroits méconnus et magnifiques, entre les vignes, dans des forêts,... Dylan, étudiant en commerce est à l'origine de cette vidéo : "Quand j'ai vu l'engouement lors de la remontée de l'USAP en Top 14, j'ai voulu faire une vidéo originale sur le rugby. Au début on joue au rugby et comme je tire trop fort dans le ballon, il rebondit à Nohèdes et après il va dans plein d'endroits. J'ai passé un mois sur le scénario de la vidéo. je devais déterminer l'itinéraire et il y a beaucoup d'endroits ici. j'ai voulu montrer des lieux un peu plus cachés car dans les vidéos précédentes, je montrais des lieux du département plus connus. Il a fallu faire des recherches dans les livres, sur internet et j'ai même découvert des coins que je ne connaissais pas".

Plus de 40.000 vues en quelques jours

Et le match de rugby à deux joueurs va se jouer sur plein de terrains touristiques : à Sournia, aux grottes de canalettes, à Prats-de-Mollo, à Eus, dans le village abandonné de Comes, Llauro, Sainte-Colombe, Montpins et bien d'autres encore.

"On a vraiment voulu montrer qu'on a un très beau département, raconte Dylan Bibi, et si ça donne envie à des gens de venir en vacances, on sera très heureux". Dans ce projet qui remporte déjà un beau succès (plus de 40.000 vues en cinq jours), Dylan a appelé son ami Théo, également étudiant à Perpignan, en soutien pour disputer la partie de rugby mais aussi avoir de l'aide dans le choix des villages : "nous sommes tous deux fiers d'avoir pu mener à bien ce projet qui nous à demandé beaucoup d'investissement personnel. Je suis tout de même heureux de pouvoir partager quelques paysages de notre région avec les internautes qui ont visionné et partagé notre vidéo", explique Théo Sintes.

Les commentaires au sujet de la vidéo sont élogieux. Trois mois de travail récompensés pour ce tournage entre amis car en plus de Théo et Dylan, d'autres amis ont été appelés en renfort pour donner ce résultat : Audrey, Godefroy, Manon Quer et Paul Kuteni.