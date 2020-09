VIDÉO - Deux Marseillaises en finale du championnat du monde de "Parkour"

Deux jeunes Marseillaises viennent de participer à la finale des championnats du monde de "Parkour", cette discipline sportive qui consiste à franchir des obstacles par des mouvements rapides et agiles. Lilou Ruel, 17 ans est vice-championne du monde et Orane Florinda termine à la 6ème place !

Elles s'appellent Lilou Ruel et Orane Florinda. Elles sont âgées de 17 et 21 ans et les deux Marseillaises viennent de disputer la finale des championnats du monde de parkour, organisées dans le cadre du Fise 2020, LE rendez-vous des sports extrêmes. Lilou et Orane étaient les deux seules françaises en finale de cette compétition internationale. Et la preuve qu'elles avaient bien leur place parmi les meilleures puisque Lilou a terminé sur la deuxième marche du podium et Orane à la 6e place ex-aequo.

Le parkour (PK), ou art du déplacement

Le "Parkour", c'est comme son nom phonétique l'indique un parcours à franchir en milieu naturel ou urbain. Les athlètes sautent, grimpent, courent sur des obstacles. Et c'est impressionnant.

Mais cette année à cause de la crise sanitaire la compétition s'est déroulée en ligne ! C'était l'E-Fise, une compétition via internet avec des vidéos envoyées par les candidats et les internautes ont pu participer à la note du jury. Voici donc ce dont sont capables nos deux finalistes, un conseil n'essayez pas de produire leurs performances !

Tous les résultats sont à retrouver ici.