VIDEO - Deux membres du Club canin de Girolles aux Championnats du monde d'agility

Deux icaunais participeront aux Championnats du monde d'agility , qui se déroulent du 2 au 6 août à Newark en Angleterre. Fabrice Laligant et Stéphanie Sieg et leurs chiens s'apprêtent à enchainer ces parcours d'obstacles chronométrés pour faire le meilleur classement possible. C'est la première fois que le Club canin de Girolles est représenté à ces Championnats. France Bleu Auxerre a suivi un entrainement avec Fabrice et Firestorm, son chien.

Une préparation d'athlète de haut niveau

Depuis quelques semaines, Firestorm et Fabrice se préparent pour les Championnats du monde. Il y a les entrainements sur les parcours bien sûr, mais aussi le renforcement musculaire pour Firestorm, explique Fabrice : "il y a tout une phase de préparation des articulations. J'ai mis en place un plan d'entrainement de la chienne. C'est comme pour les humains, elle tire des charges de plus en plus lourdes pour la renforcer". Elle est aussi suivie par un ostéopathe.

Le reste de l'apprentissage (c'est-à-dire répondre aux ordres, avoir confiance en son maître) se fait au quotidien. "Le plus gros de l'entrainement de ma chienne se fait souvent à la maison, devant la télé, admet Fabrice*, je lui donne un ordre, elle fait autour du pied de table".* Si on voit souvent des chiens border collie sur les parcours d'agility, tous les chiens peuvent apprendre à exécuter ces parcours.

VIDEO - à quoi ressemble un entrainement d'agility ?

L'agility consiste en un parcours d'obstacle chronométré que le chien doit effectuer dans un ordre précis. Le maître guide le chien, ce qui demande une confiance aveugle l'un en l'autre, et une complicité. C'est l'atout de Fabrice et Firestorm : "elle n'est pas dans les chiens les plus techniques, mais elle est dans les plus rapides et fiables, c'est un bon mélange", explique le maître.

