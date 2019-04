Vidéo : deux nouveaux sons et lumières au gouffre de Proumeyssac

Gouffre de Proumeyssac, Audrix, France

Depuis le début du mois de février, le gouffre de Proumeyssac propose à ses visiteurs deux nouveaux sons et lumières pour découvrir ce site magistral rempli de concrétions. Les stalactites et les stalagmites fleurissent dans cette cavité découverte en 1907. La mise en scène de la visite n'avait pas changé depuis 2000. Après six mois de préparation et six semaines de travaux, la cathédrale de cristal se dévoile de façon encore plus spectaculaire et en couleurs. Pour la première fois, du rouge et du bleu viennent teinter les parois mais avec parcimonie comme le souhaite Alain Francès , le responsable du site. On est dans un site naturel et on veut le restituer tel qu'il est vraiment. On utilise donc la couleur qu'à certains moments du son et lumière pour raconter les deux scénarios.

Les concrétions du gouffre de Proumeyssac © Radio France - Valérie Déjean

Les nouvelles technologies au service de ces sons et lumières

Pour cette nouvelle mise en beauté, il a fallu faire appel aux nouvelles technologies. Trois cents vidéo-projecteurs ont été installés, un millier de circuits de commande, des ampoules leds d'une durée de vie de 20 000 heures . Le gouffre et les concrétions ont été numérisés pour pouvoir y projeter du mapping en trois dimensions. La sirène, la méduse, prennent un relief particulier, mises en lumières et détachées de leur environnement. Ce changement technologique est aussi vertueux sur le plan énergétique.

Quand les anciennes ampoules brûlaient 12,5 kilowatts à l'heure, celles-ci n'en dépensent plus que 5. La durée de vie des ampoules Leds est sept fois plus grande. C'est d'ailleurs pour cette gestion plus verte que la région Nouvelle aquitaine a subventionné à vingt pour cent ce projet de 400 000 euros. Le gouffre de Proumeyssac, qui bénéficie de l écolabel NF environnement, reçoit 130 000 visiteurs par an. C'est le premier site du genre en terme de fréquentation en Nouvelle Aquitaine.