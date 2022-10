VIDEO Deux poitevines en pleine préparation du Raid Femina Adventure en Guadeloupe

C'est un défi sportif et une aventure humaine que s'apprêtent à vivre Maëlle et Manu. Les deux amies poitevines multiplient les entrainements pour pouvoir vivre le mieux possible ce raid Femina Adventure . La première âgée de 35 ans est une sportive accomplie et complète, la seconde de 41 ans est une ancienne coureuse du dimanche comme elle aime à se définir. Peu importe, depuis cet été, elles enchainent les séances de préparation physique dans une salle de cross fit du centre ville de Poitiers sous les conseils du coach Hugo car il va falloir enchainer de la natation, du kayak, de la course à pied, de l'escalade, de la course d'orientation durant 5 jours. Avant cela, il a fallu cet été "apprendre à nager" explique Maëlle :"on doit nager dans la mer et on ne savait nager que la brasse, du coup on a pris des cours de crawl". Les deux amies ont créée une page Facebook pour faire vivre leur aventure Entend'M

