VIDÉO - Disparition de Jerry Lee Lewis : le rockeur avait enflammé le Printemps de Bourges en 1987

C'est une légende du rock qui vient de s'éteindre. Jerry Lee Lewis est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé son agent vendredi 28 octobre. Le pianiste et chanteur américain a marqué l'histoire de la musique et influencé toute une génération d'artistes.

Bruce Springsteen disait à son propos : "Il ne joue pas du rock'n roll, il est le rock'n roll." Jerry Lee Lewis était connu pour ses tubes, notamment "Great balls of fire" ou encore "Whole lotta shakin' goin' on". L'ami et rival d'Elvis Presley a aussi beaucoup défrayé la chronique avec de nombreux scandales, déboires avec la police et excès en tout genre.

Revivez le concert de Jerry Lee Lewis au Printemps de Bourges

Véritable bête de scène, le rockeur s'était produit sur la scène du Printemps de Bourges en 1987, jouant avec ses pieds et enchaînant les tubes devant un public berrichon conquis.