VIDÉO - Dordogne : le Périgourdin Sunwill Richards sort son premier single

Un mélange de musique électronique et de Bossa Nova. "Douceur d'été" est le tout premier single de Sunwill Richards publié sur les réseaux sociaux ce vendredi 19 juin. Le DJ originaire de Tamniès dans le Périgord noir abandonne les platines temporairement pour prendre le micro : "Je suis DJ-auteur-compositeur-interprète depuis quinze ans. J'ai toujours chanté mais sortir mon album c'est un changement de direction artistique et ce n'était pas prévu."

Un morceau écrit dans la tristesse

"C'est un titre que j'ai écrit après une séparation douloureuse. Et ça m'a un peu soigné. J'ai vraiment voulu faire un truc qui ne ressemble à rien c'est-à-dire des paroles un peu mélancolique une mélodie plutôt douce et dansante. Et avec ma signature : de l'autotune sur ma voix."

Sunwill Richards a composé ce single avant le confinement. Des producteurs l'ont écouté, apprécié et lui ont demandé d'en produire trois de plus. Confiné chez lui à Tamniès pendant deux mois, il a d'emblée composé un album entier, 13 titres, qui devraient sortir au mois d'août.