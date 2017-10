VIDEO - Dordogne : les travaux spectaculaires du château de Castelnaud vont commencer

Les travaux de la toiture du château de Castelnaud vont durer six mois. Ce mercredi, les échafaudages, trop volumineux pour passer les portes, ont été transportés dans les airs par des hélicoptères.

Plus de 180 mètres carré de toitures vont être rénovés pendant six mois au château de Castelnaud. Ce mercredi, les échafaudages ont commencé à être installés pour ces travaux pharaoniques. La toiture en lauze a besoin d'amélioration sur l'étanchéité pour préserver notamment une collection privée d'armes et d'armure anciennes.

Ballet aérien d'hélicoptère

Les ouvriers travailleront entre 30 mètres et 50 mètres de haut. Il faudra plus d'un mois et demi pour construire ces gigantesques échelles et étages de plus de 30 mètres de haut.

Les plaques métalliques et barreaux ont été amenés par hélicoptère ce mercredi, trop volumineuses pour passer par les portes du château. L'hélicoptère a fait plusieurs aller retour dans la journée, portant parfois 40 tonnes de matériel.

Plus de 40 tonnes de matériel peuvent être supportées par les patins de l'hélicoptère. © Radio France - Valérie Déjean

L'hélicoptère vole périlleusement très près de la forteresse. © Radio France - Valérie Déjean

Les travaux devraient durer six mois. C'est un maître lauzier, Thierry Chapoulie, de Saint-Geniès et ses trois ouvriers qui s'occuperont de la restauration de la toiture construite au Moyen-âge. C'est la troisième fois que de tels travaux sont engagés.