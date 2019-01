VIDÉO - Dordogne : une salle de réalité virtuelle ouvre ses portes à Périgueux

C'est un établissement où on peut boire un verre, manger, mais aussi tester cette technologie qui permet de plonger dans un univers complètement virtuel, grâce à un casque, des écouteurs et des manettes.

Périgueux, France

C'est une nouvelle façon de découvrir les jeux vidéo. Une salle de réalité virtuelle ouvre ses portes ce lundi 7 janvier à Périgueux. L'Atlas est situé en haut du cours Montaigne, à la place des Cycles Verrier.

Il s'agit d'un espace où on peut s'essayer à cette nouvelle technologie. Le principe est très simple : casque devant les yeux, écouteurs sur les oreilles et manettes dans les deux mains, vous plongez dans un univers complètement virtuel. "On se déplace dans un monde qui est virtuel. Cela peut être une expérience où on est sous l'eau, ou bien se déplacer à travers le monde grâce à Google Earth", explique Pierre Gry, le gérant.

Une nouvelle façon de s'amuser

Ce jeune entrepreneur périgourdin, ancien patron du bar "Le Rex", rue Gambetta, se lance dans ce nouveau projet avec trois employés.

"C'est une nouvelle façon de s'amuser. C'est une technologie peu abordable pour acheter ça chez soi, c'est pourquoi les salles d'arcade se développent de plus en plus", indique-t-il.

Ici, six boxs accueillent les joueurs. On peut venir seul, entre amis ou en famille (à partir de 14 ans). Et il y en a pour tous les niveaux. "Il y a des jeux où il faut suivre le rythme de la musique. On a un sabre dans chaque main, avec la manette, et on doit casser les carrés qui arrivent en face. Il faut aussi éviter les énormes blocs qui arrivent, en se baissant ou en sautant", raconte le gérant.

On peut aussi s'essayer à des jeux type Star Wars, avec des drones et des tirs, ou encore au tir à l'arc, toujours dans un monde virtuel.

"Atlas" est situé en haut du cours Montaigne à Périgueux. © Radio France - Emeline Ferry

Il existe un tarif découverte (30 minutes) pour 15 euros. Pour approfondir l'expérience, la location d'un box pour une heure coûte 25 euros, mais on peut partager ce tarif à plusieurs.

Vous pouvez aussi boire un verre à l'Atlas, ou manger grâce au bar à salades. La salle de réalité virtuelle est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 19h. L'établissement propose également des réservations pour les groupes, le soir, entre 19h et 21h.