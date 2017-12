La Mosellane Cloé Cirelli se prépare pour la grande soirée, samedi 16 décembre, de l’élection de miss France 2018 sur TF1, en direct de Châteauroux. Sans stress apparent, elle mise sur son naturel et remercie sa grand-mère de l’avoir incitée à se présenter.

Amanvillers, France

C’est une jeune femme âgée de 21 ans et originaires d’Amanvillers en Moselle qui représentera la Lorraine ce samedi 16 décembre à l’élection de Miss France 2018 à Châteauroux. Cloé Cirelli se prépare avec une certaine sérénité apparente. "C’est une émission que je regarde tous les ans, donc j’ai hâte. Je vais rester très naturelle parce que j’ai toujours fonctionné comme ça. Mes proches me disent que mon naturel est ma force".

Cloé Cirelli est étudiante à l’institut régional du travail social au Ban-Saint-Martin et elle souhaite devenir éducatrice pour jeunes enfants. La danse fait partie de ses passions. L’an dernier, elle avait été élue première dauphine de miss Lorraine.

Sa première fan est sa grand-mère Marie-Claire. "Je me suis présentée pour elle, pour réaliser _son rêve_. Et c’est une formidable expérience qui m’a rendu plus mature".