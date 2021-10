VIDÉO - En 500 pages, Catel et Bocquet ont dessiné les mille vies de Joséphine Baker

Catel et Bocquet sont les invités exceptionnels du festival de la BD de Bassillac. Le duo a une spécialité : raconter la vie des grandes oubliées de l'Histoire. Alice Guy, Kiki de Montparnasse, Olympes de Gouges et en 2016.. Joséphine Baker avait eu les honneurs d'un de ses romans graphiques.

Ils sont les stars du 32ème festival de la BD de Bassillac-et-Auberoche (Dordogne) ! Le duo Catel et Bocquet sont à l'honneur tout le week-end. Catel Muller, la dessinatrice et José-Louis Bocquet, le scénariste sont notamment connus pour leurs romans graphiques centrés sur des grandes figures féminines oubliées. Pour France Bleu Périgord, ils sont revenus sur le livre consacré il y a cinq ans à Joséphine Baker, la chanteuse, résistante et amoureuse de la Dordogne qui entrera au Panthéon en novembre prochain. Un dessin de Joséphine conçu par Catel Muller est d'ailleurs l'affiche du festival de la BD de Bassillac 2021.

"Incroyable à dessiner"

En 2016, c'est l'incroyable vie de Joséphine Baker qui était au cœur d'un des ouvrages de Catel et Bocquet : de sa jeunesse à Saint-Louis aux États-Unis à sa carrière de meneuse de revue en passant par le château des Milandes. Un travail qui aura pris presque trois ans.

Il faut d'abord aller fouiller dans les archives, des photos, des vidéos parfois notamment de la fameuse ceinture de banane, des écrits qu'il faut adapter et puis vient aussi le moment des repérages : "Cela veut dire aller à Saint Louis, la ville de naissance de Joséphine et suivre tout tout son parcours qui passe notamment par les Milandes et qui est un moment important de sa vie" explique le scénariste du roman José-Louis Bocquet. Armée de son crayon, Catel Muller redonne justement vie aux Milandes des années Baker, où les chambres d'enfants étaient occupés par sa tribu arc-en-ciel : "Incroyable à dessiner, incroyable à voir tout simplement. C'est aussi compliqué car le château tourne dans tous les sens, mais c'était très stimulant. On aurait voulu inventer cette vie, personne ne nous aurait cru" ajoute Catel Muller.

Catel et Bocquet devant les dessins de Joséphine Baker exposés lors du festival BD en Périgord © Radio France - Flavien Groyer

Des planches en noir et blanc, des traits d'une parfaite rondeur dessinent le destin de Joséphine Baker. Un style qui plait à Jean-Claude Bouillon-Baker, un des douze enfants. C'est lui qui a sollicité le duo : "J'avais envie d'un art ludique, quelque chose qui puisse aller toucher les plus jeunes. Là, on est dans l'exactitude de son existence et de la mienne par conséquent". Une existence pas comme les autres, mille vies retracées en presque 500 pages.

Jean-Claude Bouillon-Baker a conseillé le duo pendant toute la création du roman graphique © Radio France - Flavien Groyer

"Il est indispensable de la faire rentrer dans les livres d'Histoire"

Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain lors d'une cérémonie en présence du président de la République Emmanuel Macron. Une annonce qui a ravi le duo Catel et Bocquet : "L'idée a fait son chemin. Que Joséphine ne soit pas seulement reconnue comme une artiste trépidante mais aussi comme une humaniste militante, c'est un long chemin. Mais la ligne d'arrivée est belle et fleurie" confie José-Louis Bocquet. Il faut maintenant la faire connaître au grand public et surtout aux jeunes selon Catel Muller : "C'est une héroïne sur tous les plans, c'est un modèle qu'il est indispensable de faire rentrer dans les livres d'Histoire pour que les jeunes filles puissent s'émanciper devant un modèle pareil".