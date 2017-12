VIDÉO - En concert en Dordogne, Michel Sardou rend hommage à Johnny Hallyday

En concert à Boulazac en Dordogne ce mercredi 6 décembre, Michel Sardou a rendu hommage à Johnny Hallyday avant de démarrer son spectacle. Un message sobre.

"Nous avons perdu un ami. Un ami très cher." C'est par ces mots que Michel Sardou a tenu, à sa façon, à rendre hommage à Johnny Hallyday décédé ce mercredi 6 décembre. Le chanteur était en concert à Boulazac en Dordogne dans le cadre de sa tournée "La dernière danse". Avant de démarrer son spectacle, l'interprète des "Lacs du Connemara" a lu un court message depuis les coulisses.

C'est en voix off avant le début de son spectacle que Michel Sardou a rendu hommage à #JohnnyHallyday ce soir au Palio de Boulazac en #Dordogne "Nous avons perdu un ami" pic.twitter.com/AzyTojrp6O — Benjamin Fontaine (@BenjFontaine) December 6, 2017

"Quoiqu'il arrive, le spectacle doit continuer" - Michel Sardou

"Il faut le garder dans nos cœurs en se souvenant des spectacles qu'il a donnés et qui étaient tous formidables et surprenants. Je voudrais vous rappeler la règle absolue de ce métier. Quoiqu'il arrive le spectacle doit continuer. Ce soir, on va tâcher de faire le plus beau spectacle possible afin de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Merci." Michel Sardou a ensuite été chaleureusement applaudi par le public du Palio. Un peu plus tôt dans la journée, le chanteur de 70 ans avait rendu un premier hommage au rockeur dans un communiqué transmis à l'AFP. "Johnny a été courageux jusqu'au bout. Malheureusement, il y a des combats qu'aucun homme, aussi fort soit-il, ne peut gagner. Souvenons-nous des grands moments qu'il nous a offerts."