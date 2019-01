VIDEO : en Dordogne, des cours de crossfit... pour enfants ouvrent à Périgueux

Vous aimez le crossfit ? Cette pratique sportive venue des Etats-Unis fait fureur en ce moment en France. Une salle a ouvert il y a un an et demi à Trélissac en Dordogne. Et elle propose désormais des cours pour enfants, de 4 à 12 ans

Trélissac, France

Connaissez-vous le crossfit ? Cette pratique physique et sportive est en tout cas de plus en plus à la mode en France. Elle combine conditionnement physique, force, gymnastique et endurance.

En Dordogne, une salle a ouvert il y a un an et demi à Trélissac en périphérie de Périgueux. Et cette salle va désormais proposer du crossfit pou enfants. En Anglais, cela s'appelle du Crossfit Kids. Avec deux catégories. Les 4-6 ans et les 7-12 ans.

Dans la salle, pour le premier cours organisé ce mercredi, ils étaient une dizaine de petits en majorité des filles réunis autour de Kevin, l'entraîneur, pour leur toute première fois en crossfit.

Beaucoup sont venus avec leurs parents, qui sont déjà quasiment tous pratiquants comme Paul 4 ans et demi et son papa.

"Il est venu me voir sur deux ou trois événements, naturellement cela lui a donné envie. L'an dernier, il faisait de la baby gym, et là cette année il veut découvrir autre chose" dit le papa

"Je ne sais pas ce que je vais faire comme exercice, mais j'adore le sport, jeter le ballon contre le mur" rigole Paul.

Des jeux de ballon, c'est vrai... Mais n'imaginez pas des petits enfants qui soulèvent et renversent des pneus comme les meilleurs pratiquant de crossfit. Non, l'objectif est ailleurs explique Kevin Mortelette, le coach.

"On va créer une séance de manière très ludique, en apprenant aux enfants à s'intégrer dans un groupe, à respecter des règles communes par exemple. Pas de contraintes physiques, les enfants de 4 à 6 ans ne soulèvent aucune charge, de 7 à 12, pas plus de 3 kilos, tout cela pour emmener des mouvements bien définis, pour les utiliser ensuite dans la vie de tous les jours" dit Kevin Mortelette

Durant la séance, l'entraîneur convoque tous les super héros pour inciter les enfants à réaliser certains mouvements. Batman, superman pour s'étendre au sol... Il propose aux enfants de se coucher, se retourner, s’asseoir et se relever très rapidement.

Les enfants sont également réunis autour d'un "volcan" et il doivent jeter des éléments le plus vite possible à l'intérieur.

Au bout de 20 minutes, la séance se termine avec une note éducative bien sûr. L'entraîneur leur propose notamment de finir l'exercice par un goûter composé à 100%... de fruits.

Si vous êtes intéressés, sachez que pour l'instant, les cours pour enfants sont complets. Le crossfit de Trélissac se situe 4 avenue Michel Grandou.