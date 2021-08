VIDÉO - En Ille-et-Vilaine, des balades en pleine nature avec des trottinettes électriques originales

Bruno Rochelle, un sapeur-pompier rennais à temps partiel, organise des balades dans des parcs ou dans des bois en Ille-et-Vilaine, avec trottinettes électriques avec roues de BMX. Elles permettent d'allier promenade et vitesse.

C'est une idée de sortie originale pour les vacances. En Ille-et-Vilaine, un sapeur-pompier a lancé Trotte-ride, une entreprise de balades... en trottinettes électriques ! Ces trottinettes sont un peu spéciales puisque les roues ressemblent à celles des vélos BMX. Quatre parcours sont proposés, d'une durée de 1h15 à 2 heures, à partir de 14 ans. Ces modèles de trottinettes électriques permettent de visiter des coins de nature des environs de Rennes en limitant les efforts physiques. "La sensation est complètement différente, explique Bruno Rochelle, à l'origine de ces balades. J'ai vu quelques utilisateurs de VTT essayer cette machine et trouver un plaisir : c'est du pilotage, on a l'impression de glisser sur la route, je dis toujours qu'il y a des sensations de descente en ski. D'ailleurs, la position est similaire."

Une sensation de vitesse sans effort

Après avoir mis son casque, enfilé des gants fournis avant la balade, les consignes sont données : "Il ne faut pas s'asseoir sur la roue arrière car elle n'est pas équipée de garde boue... On le fait une seule fois et on comprend que ce n'est pas un vélo !", s'amuse Bruno Rochelle. C'est parti pour une heure et demi de balade à travers les champs et le bois de Mordelles. Camille et Pierre, venus en couple, sont conquis : "On a même eu la chance de voir un petit renard passer, chose que l'on n'aurait pas pu si l'on avait un gros moteur qui fait du bruit."

Les trottinettes électriques avec des roues de BMX proviennent d'une entreprise située dans la région Pays-de-la-Loire. © Radio France - Maxime Glorieux

Les trottinettes électriques ont une vitesse maximale de 25 kilomètres à l'heure. "On ne force pas, on a même des sensations de vitesse que l'on ne prend pas forcément en VTT quand on est épuisé. Et après ces périodes de confinement, on a envie de sortir et de profiter de la nature", ajoute Nicolas. Ce Rennais suit sa deuxième balade avec Trotte-ride. La demande augmente cet été : "Je fais beaucoup d'enterrements de vie de jeune garçon et de jeune fille, des anniversaires, j'ai pas mal de famille qui veulent une activité nature", indique Bruno Rochelle.

Bruno Rochelle est un sapeur-pompier rennais de 45 ans. Il profite d'un contrat à temps partiel de trois ans pour développer son entreprise. © Radio France - Maxime Glorieux

Ce sapeur-pompier brétilien bénéficie d'un temps partiel de trois ans pour développer son entreprise en parallèle. Il a donc fondé Trotte-ride en 2019, avec des trottinettes fabriquées en France, dans la région Pays-de-la-Loire. Quatre parcours sont disponibles en Ille-et-Vilaine : dans le parc des Gayeulles à Rennes, sur le site des onze écluses à Hédé, à Mordelles et dans la forêt de Brocéliande à Iffendic. D'autres parcours, plus sportifs, seront lancés à la rentrée. Il faut avoir 14 ans minimum, savoir faire du vélo et mesurer plus d'un mètre cinquante. La pratique est interdire aux femmes enceintes.