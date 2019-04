VIDÉO - Entrez dans le Grand Hôtel de Dinard entièrement rénové

Dinard, France

C'est un monument de la côte d'émeraude. Le Grand Hôtel de Dinard a ouvert dans la cité balnéaire en 1858. Ses chambres ont vu passer de grands noms : Winston Churchill, Victor Hugo, Pablo Picasso, sans parler des nombreuses stars de cinéma qui ont défilé dans son hall.

Repris par le groupe Barrière en 1998, l’hôtel cinq étoiles vient de se refaire une beauté pour un montant d'un peu plus de 10 millions d'euros. L'établissement a rouvert ses portes le vendredi 12 avril après cinq mois de travaux. Au plus fort de l'activité, il y a eu jusqu'à 110 ouvriers sur ce chantier colossal. Le Grand Hôtel compte désormais 86 chambres contre 89 jusqu'au mois de novembre. De nouvelles suites ont été créées, la surface du sauna a été doublée, la piscine refaite à neuf. Cela faisait vingt ans que l'établissement n'avait pas été rénové.

Désormais, en poussant la grande porte tambour en verre de l’hôtel, le client a l'impression d'entrer dans un bateau. La traversée des salons et de la bibliothèque vers le bar 333 donne la même sensation.

Alexandre Danan dans l'un des couloirs qui rend hommage au film "Les oiseaux" de Hitchcock. © Radio France - Benjamin Fontaine

Le décorateur Alexandre Danan a repensé les lieux et il confirme : "on voulait donner le sentiment d'être sur un bateau en ouvrant les pièces sur la mer qui fait face à l'hôtel. On trouve le bois et le métal des bateaux, des teintes de toile. On a voulu respecter la thématique maritime du bâtiment." Les pièces ont gagné en lumière. Le rouge a laissé place à blanc, au bleu de Dinard. Une couleur que l'on retrouve aussi dans certaines des 86 chambres.

Une des 86 chambres du Grand Hôtel. © Radio France - Benjamin Fontaine

La moquette rappelle les lignes des plages bretonnes. Du tissu recouvre les murs. "Elles sont très apaisantes et on a rappelé l'univers du bateau avec des tables de chevets sur trépied, des meubles qui font penser aux malles et des bureaux anglais," poursuit le décorateur. De vrais petits cocons avec tout le confort d'un cinq étoiles.

Les façades de l'hôtel ont été rafraichies elles-aussi. © Radio France - Benjamin Fontaine

Le restaurant "George V" ouvert à la clientèle qui ne séjourne pas dans l'hôtel a lui aussi été rénové. Un nouveau chef venu de Deauville, Wilfried Lacaille, est aux fourneaux. La carte a été repensée avec des produits locaux. "On est dans un esprit de brasserie haute-gamme. On veut que les gens viennent se faire plaisir, partager un moment, voire partager un plat. On a mis beaucoup de fruits de mer et de plats de poissons à la carte avec des produits frais et locaux pour développer les circuits courts," explique le directeur de l'hôtel Bruno Vilt.

Lors de la haute-saison le Grand Hôtel emploie 90 salariés. Il faut compter 240 à 250 euros en moyenne sur l'année pour passer une nuit dans l'établissement.