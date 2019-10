VIDÉOS - En Dordogne, la copie de Lascaux est reproduite en direct devant les visiteurs

Montignac, France

La peinture des grottes de Lascaux... comme si vous y étiez ! C'est l'expérience proposée à Montignac (Dordogne) par le Centre International de l'Art Pariétal pour ces vacances de la Toussaint, en partenariat avec l'Atelier des Fac-Similés du Périgord et à l'occasion des 40 ans du Classement de la Vallée de la Vézère à l'Unesco.

Pendant quelques heures, les visiteurs peuvent observer en direct les peintres qui ont réalisé la copie de Lascaux. Ce mardi, c'est la plasticienne Valérie Mathias, qui avait encadré la réalisation de la salle des taureaux, qui se prête à l'exercice. Elle prépare ses pigments et commence à reproduire une partie de cette salle devant les visiteurs, sur une grande feuille blanche aux reflets jaunes, comme les parois d'une grotte.

"J'utilise la pulvérisation, la technique qui était utilisée pour bien rentrer dans le relief, et on utilise aussi le pinceau et le tamponnage", détaille la peintre. Devant elle, les dizaines de visiteurs sont impressionnés par la technicité de la peinture : "Ça nous montre combien ils maîtrisaient des techniques qui sont quand même très élaborées. On se sent tout petit quand on pense que c'était il y a 20 000 ans", réagit Maxime.

Et pour répondre aux questions du public, le référent préhistoire du site, Denis Tauxe, est également présent. "C'est très spectaculaire de voir progressivement naître ces figures et en même temps le public peut poser des questions sur les artistes et sur leur travail. C'est très complémentaire de la visite. On visualise, on voit l'artiste au travail et on réalise que nos ancêtres avaient de très grandes compétences".

La reproduction devant les visiteurs d'une partie de la salle des Taureaux. © Radio France - Adèle Bossard

Le programme des ateliers de Lascaux pour la Toussaint :

- Un autre atelier de peinture en direct est prévu le jeudi 31 octobre à partir de 14h30 ;

- Des visites "contemplation", pour découvrir à son rythme les grottes en présence de médiateurs, sont prévues les 26, 31 octobre et 2 novembre entre 12h30 et 13h40, avec un départ toutes les 10 minutes ;

- Une visite thématique autour de la Licorne, menée par le préhistorien référent Denis Tauxe, et suivi d'une rencontre, aura lieu les 23 et 29 octobre à 14h40 ;

- Une rencontre avec Jean-Pierre Chadelle, archéologue et chercheur, autour de la Vallée de la Vézère, des méthodes de conservation et des techniques de protection, est prévu le 2 novembre à 15h.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet de Lascaux.