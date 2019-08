VIDEO et PHOTOS Traversées de Tatihou : la mer se retire, les festivaliers et Alan Stivell débarquent

Saint-Vaast-la-Hougue, France

Sur scène ce vendredi l'infatigable barde Alan Stivell, la légende de la musique bretonne, qui a remplit le chapiteau de l'île de Tatihou, au large de saint-Vaast-la-Hougue, pour ses 50 ans de carrière.

Alain Stivell pour le dernier concert de sa tournée sur la scène du chapiteau de Tatihou © Radio France - Jacqueline FARDEL

1200 personnes n' ont pas hésité à mettre les pieds dans l eau et à mouiller les jambes. C'est la tradition, immuable depuis 25 ans au festival des musiques du large : les concerts se méritent après une marche d'un kilomètre et demi entre le village et l'île. Ici ce sont les marée qui décident et qui rythment le festival : quand la mer se retire, les festivaliers arrivent.

Quelques passages délicats avant d'arriver sur l'île de Tatihou et profiter des concerts © Radio France - Jacqueline FARDEL

Un festival au rythme des marées et mieux vaut être prévoyant : botte de rigueur, tong ou méduses. Chacun son choix pour profiter autant du paysage que de la musique.

Lors des grandes marées, les parcs à huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue se découvrent © Radio France - Jacqueline FARDEL

Il reste encore deux jours pour profiter du festival. Mais déjà les organisateurs affichent le sourire La fréquentation est à la hausse. Un nouvel effet peut être du " village préféré des Français "