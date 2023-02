VIDÉO - Eurovision 2023 : découvrez "Évidemment", la chanson de La Zarra qui représentera la France

Est-ce la chanson qui va offrir la victoire à la France après des années de disette ? La chanteuse La Zarra représentera le pays avec son titre "Évidemment" sur la scène de l'Eurovision 2023 à Liverpool (Royaume-Uni), événement dont France Bleu est partenaire. En direct ce dimanche soir sur France 2, La Zarra a interprété sa chanson pour la toute première fois. Vous pourrez également l'entendre sur France Bleu dès ce lundi.

En mai, la Québecoise tentera de faire mieux que la 24e place du groupe breton Alvan et Ahez l'an dernier . Les fans espèrent surtout qu'elle engrangera un maximum de "12 points" et soulèvera enfin le trophée tant attendu ! La France n'a plus gagné le concours depuis 1977 avec Marie-Myriam. "Je me prépare comme un athlète aux Jeux olympiques" a confié la chanteuse sur France 2.

Après "Roi" en 2019 , "Voilà" en 2021 et "Fulenn" en 2022, la chanteuse veut offrir à la France, à l'Europe "un hymne" sur "l'amour universel". La Zarra nous livre un texte mélancolique enrobé d'électro-disco.

"Tout est réuni pour une très belle future gagnante"

La Québécoise La Zarra, révélée par son hit "Tu t'en iras" en 2021 (chanson que vous pouvez entendre sur les ondes de France Bleu), a été choisie par France Télévisions sans passer par un vote d'un jury et du public comme ces dernières années. "En tant que directrice des divertissements, je rencontre beaucoup d'artistes tout le temps et, il y a deux ans, j'ai rencontré La Zarra, en adéquation avec ce que je recherche pour l'Eurovision", a expliqué en janvier Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française à l'Eurovision.

Alexandra Redde-Amiel souligne que "La Zarra est remplie de personnages : elle est mystérieuse, iconique, extravagante, discrète, incarne le chic à la française, est charismatique. Tout est réuni pour une très belle future gagnante".

L'artiste cultive une image entre glamour et mystère. Rien ne filtre sur son âge. Tout juste, concédait-elle dans le journal Le Parisien venir d'une famille de sept enfants nés au Québec de parents maghrébins.

Un concours délocalisé au Royaume-Uni

Malgré la victoire de l'Ukraine à Turin (Italie), l'an dernier, c'est bien le Royaume-Uni, arrivé 2e, qui accueillera le concours en mai prochain. Les deux demi-finales et la finale le 13 mai se dérouleront à Liverpool. La tradition veut normalement que le pays victorieux accueille le concours l'année suivante, mais la guerre en Ukraine a poussé les organisateurs à revoir leurs plans pour des raisons évidentes de sécurité et à cause des dégâts dans le pays.

Si la compétition ne se tient pas en Ukraine, les deux pays la préparent main dans la main sous ce slogan "United by Music", "Unis par la musique".