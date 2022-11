VIDEO - "Extra", la boule de Noël 2022 de Meisenthal

"Extra", c'est le nom de la boule de Noël 2022 du centre d'art verrier de Meisenthal . Depuis mi-août et jusqu'à Noël, les souffleurs vont fabriquer 30 à 35.000 boules qui seront ensuite vendues sur le site et sur certains marchés de Noël du Grand Est (Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar).

Ces boules de Noël de Meisenthal sont le fruit du travail des artisans du Centre International d'Art Verrier. Chaque année, depuis 1999, ces boules contemporaines imaginées par des créateurs et réalisées par les artisans verriers connaissent un large succès . Il en existe plus de 25 modèles à ce jour.

Une boule plus chère que l'an dernier à cause de la hausse du prix du gaz

Les boules en verre de Meisenthal coûteront trois euros de plus cette année à cause d'une hausse des coûts des matières premières, notamment le gaz qui sert à faire fonctionner les fours. "Extra" sera donc vendue à 24 euros et déclinée dans plusieurs coloris, donc le vert, le bleu, le gris, l'ambré etc.

"Extra" représente deux culots de bouteilles. Un hommage au génie industriel imaginé par le designer belgo-luxembourgeois Nicolas Verschaeve.

Extra, la boule de Noël de Meisenthal 2022 est déclinée en différents coloris - Design Nicolas Verschaeve ©Site Verrier de Meisenthal

