VIDÉO - Fabrice Gillotte : "un bon chocolat, c'est une question d'équilibre"

Les français sont accros au chocolat! Le salon du chocolat démarre à Paris ce mercredi jusqu'au dimanche 03 novembre. En Côte-d'Or on a de bons chocolatiers et de gros mangeurs de chocolat : Fabrice Gillote, chocolatier meilleur ouvrier de France à Darois nous explique comment faire un bon chocolat.

Darois, France

Le blanc, le lait, le praliné, le noir, le caramélisé : les Français croquent plus de six kilos de chocolat par an en moyenne ! Le salon du chocolat démarre à Paris jusqu'à dimanche. Chez nous en Côte-d'Or, on a de bons chocolatiers et de gros mangeurs de chocolat.

Vidéo : un bon chocolat, c'est quoi ?

Fabrice Gillotte, chocolatier dijonnais, meilleur ouvrier de France depuis 1991 nous explique ce qu'est un bon chocolat. Tout est une question d'équilibre :

Sur les 22 chocolatiers Meilleur Ouvriers de France qui existent, deux se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté : Fabrice Gillotte depuis 1991 et Olivier Vidal à Auxerre dans l'Yonne.

Pourquoi est-ce que l'on craque tant pour le chocolat ?

Car le goût c'est avant tout une question de mémoire selon, Fabrice Gillotte : "la première notion que va rencontrer le nourrisson c'est celle du lait. Donc le lait on va le retrouver dans le chocolat au lait ou le chocolat blanc : on retrouve cette note de lacté. Cela nous emmène en vieillissant, vers le chocolat noir."

Cela ne veut pas dire que les seuls bons chocolat sont les noirs très forts ! Selon Fabrice Gillote donc il n'y a pas de règle : un chocolat au lait vaut autant qu'un chocolat noir, c'est complètement différent. D'ailleurs aujourd'hui, nos chocolats aux laits sont 20 % moins sucrés qu'il y a trente ans.