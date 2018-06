Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Il est arrivé ! Felix le mammouth a posé ses énormes pattes dans le musée national de la préhistoire aux Eyzies de Tayac, en Périgord noir.

Felix le mammouth, c'est un mammouth laineux reconstitué grandeur nature, fait de polystyrène, de bois, et de poils synthétiques.

Il pèse 500 kilos pour presque quatre mètres de haut. Et il va trôner dans le hall d'entrée du musée jusqu'à mi-novembre à l'occasion de l'expo "Mémoire de mammouth".

Ce mardi, le mammouth est arrivé dans un container, en semi-remorque, complètement démonté. Il a ensuite été assemblé dans le hall du musée. Au départ, ce mammouth a été construit en 2002 par Jack Thiney un taxidermiste du muséum d'histoire naturelle de Paris à l'occasion d'une expo sur les mammouths.

"Sa construction a nécessité quatre mois de travail à deux personnes. Il est entièrement en matériaux synthétiques, sa fourrure est synthétique et a été faite aux Etats-Unis et il est en kit, il est entièrement démontable"

Alors ce mammouth sera évidemment une attraction pour les visiteurs du musée. Mais il est bien plus que cela explique Jean-Jacques Cleyet Merle, directeur du musée :

Félix, le mammouth est arrivé au musée national de la préhistoire en Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

"Ce n'est pas seulement pour attirer l'amateur en préhistoire ou la population, c'est surtout une très belle reconstitution de bonne qualité, de cet animal disparu qui reste un animal emblématique de la préhistoire" dit-il

L'animal présenté est un mammouth laineux, un précision importante, car plusieurs espèces de mammouth se sont succédées dans l'histoire.

Le mammouth, encore sur les rotules © Radio France - Antoine Balandra

"Pour faire ce mammouth, nous sommes partis d'un squelette complet et nous l'avons habillé comme ce que nous avons pu observer en Sibérie à partir de cadavres congelés" dit Philippe Fosse, chercheur au CNRS, et paléontologue.

Le dernier des mammouths

"Le mammouth laineux, c'est le dernier des mammouths de la préhistoire, et c'est le plus petit, donc celui-ci fait environ 3 mètres, mais il y a 500 000 ans, il y avait d'autres mammouths beaucoup plus grands" dit Philippe Fosse

Les mammouths laineux font environ quatre ou cinq tonnes en terme de poids. Et les habitants du Périgord de l'époque les ont croisés. On a des représentations de mammouths dans les grottes ici en Dordogne, on pense tout de suite à Rouffignac. Et on pense qu'ils ont disparu à la fin de la dernière glaciation il y a environ 12 000 ans.

Le mammouth est arrivé en kit, dans un container © Radio France - Antoine Balandra

L'expo Mémoire de Mammouth, c'est du 30 juin au 12 novembre au musée national de la préhistoire. Ouvert tous les jours en juillet et août.