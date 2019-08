VIDEO - Feria de Dax : l'Agur, le feu d'artifice et tout ce qu'il faut savoir sur le Vino Griego

Dax, France

Après cinq jours de fête et une belle affluence, la Feria de Dax 2019 s'est achevée ce dimanche soir avec l'Agur dans les arènes et le feu d'artifice sur les berges de l'Adour. On vous explique (ou ré-explique) aussi pourquoi il n'y a pas de raison de chanter l'hymne de l'Aviron Bayonnais sur le Vino Griego. Et on vous raconte les anecdotes que France Bleu Gascogne a vécu durant cette Feria. On se dit déjà, vivement l'année prochaine.

L'Agur en vidéo

Mais pourquoi chantent-ils la Peña Baiona sur le Vino Griego ?

Lors de la cérémonie de clôture de la Feria dans les arènes, les bandas qui ont animé la ville durant cinq jours jouent trois morceaux. L'Agur, le Paquito Chocolatero, et le Vino Griego. Et quand les bandas attaquent ce dernier morceaux, c'est toujours la même chose. Il y en a toujours un pour chanter : "allez, allez, les bleus et blancs de l'Aviron Bayonnais". Là, c'est un homme qui s'époumone sur l'hymne de la Peña Biona, un Landais en plus. "Cela fait 17 ans que je fais la Feria de Dax et je ne connais pas l'histoire du Vino Griego", concède-t-il quand nous allons à sa rencontre. Ce qui agace ses voisines : "On est pas à Bayonne ici", lance une première dame. "Ce sont les Bayonnais qui nous l'ont piqué, le Vino Griego", ajoute une deuxième.

Cela tombe bien, celui qui, le premier, à eu l'idée d'utiliser cette mélodie pour en faire un air de Feria était sur la piste des arènes de Dax en ce dimanche soir d'Agur. C'est le trompettiste des Dalton's, la banda de Labatut. "C'est un collègue de la banda qui avait trouvé une cassette d'une peña de Pampelune en 1992. Dessus j'avais attrapé deux ou trois morceaux, dont le Vino Griego", raconte Patrick Deysine. Les Dalton's avaient enregistré leur propre version de la chanson en 1993 sur une cassette.

La Peña Baiona a mis des paroles dessus en 2002. Mais avant 2002, déjà au moment de l'Agur, on faisait déjà Vino Griego dans les arènes. Et Vino Griego n'était pas encore chanté à Bayonne."

La musique du Vino Griego a était écrite en 1974, par un crooner autrichien : Udo Jürgens. Le morceaux s'appelait alors : Griechischer Wein. Les paroles évoquent l'immigration grecque. "Dès que l'on joue Vino Griego, on entend les paroles de l'Aviron Bayonnais. C'est vrai que ça devient un peu gonflant", s'agace Patrick Deysine, le trompettiste des Dalton's. Ce dernier rappelle qu'il existe aussi des paroles en espagnol ou qu'on peu chanter "lalalala". Nous, on vous met les paroles en autrichien, vous avez un an pour les apprendre.

Les paroles originales du Vino Griego - DR

Le feu d'artifice en vidéo

Les clés de la ville ont été remises ce dimanche soir à la maire de Dax, avant le traditionnel feu d'artifice tiré depuis les berges de l'Adour.

Et on se dit quoi quand c'est fini ?

On se dit "ouf !", parce que 5 jours de Feria c'est du sport. Mais on se dit qu'on a vécu quand même des moments drôles. Comme ce fou rire aux arènes quand un torero a ramassé par terre une banderille tombée du toro. Le maestro, pour ne pas marcher dessus, l'a jettée au pied des barrières. A ce moment là, un plaisantin dans les gradin a crié "va chercher !", comme si le toro était un chien qui allait courir après un bâton.

On se dit que l'alcool fait faire des bêtises. Comme cet homme qui a confondu sa voiture avec un véhicule des pompiers. Comme cette jeune femme de 24 ans qui a perdu son sac dans la rue et qui s'est rendue au commissariat pour voir s'il avait été retrouvé. Coup de chance, quelqu'un l'avait ramené aux policiers. Moins de chance, il y avait de la drogue dedans. On se dit aussi que, parfois, cela aurait pu très mal finir. Comme cet homme qui s'est jeté sur la vitrine des pompes funèbres et l'a traversée. Il souffre de multiple coupures. "Il devait chercher une bière", a ironisé une source judiciaire.

Une mamie au balcon place de la Fontaine Chaude, un message de la dame pipi du parc des arènes et un chapeau promotionnel de la Région vendu 8 euros par un vendeur ambulant. © Radio France - Paul Ferrier

On se dit que plus c'est gros plus ça passe. Comme ce vendeur ambulant qui vendait 8 euros des chapeaux de paille promotionnels du Conseil Régional. On se dit qu'on a bien rigolé à lire les messages de Nelly, la dame pipi du parc des arènes. Elle en a collé partout dans les toilettes du genre : "Messieurs, approchez vous un peu, elle est certainement plus petite que vous ne l'imaginez". On se dit aussi qu'on a vécu des moments d'émotion, comme avec cette mamie dont les fenêtres donnent sur la place de la Fontaine Chaude. Quand elle s'est mis au balcon, les festayres l'ont acclamée et lui ont fait des cœurs avec les doigts.

En fait on se dit : vivement l'année prochaine !