VIDÉO - Festival de la BD d'Angoulême : regardez l'émission du 50e anniversaire par France Bleu et France 3

Quel est l'intérêt de la BD pour les enfants ? Comment les BD sont-elles adaptées au cinéma ? Pour le 50e anniversaire du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, France Bleu et France 3 s'associent pour vous plonger dans ce qui fait la BD aujourd'hui : du manga aux BD jeunesses en passant par les romans graphiques... Julien Fleury (France Bleu La Rochelle) et Marie-Ange Cristofari (France 3) vous emmènent pour une heure d'émission à la rencontre d'auteurs et de lecteurs.

ⓘ Publicité

Interviendront notamment au cours de l'émission : Akana Tomikai, femme mangaka qui n'hésite pas à bousculer les codes du genre, Juni Ito, mangaka japonais, considéré comme le maître du manga d'horreur et dont quelques contes ont été adaptés par Netflix, Morvan, scénariste qui a écrit l'histoire de la grande résistante Madeleine Riffaud dans Madeleine, Résistance et Jean-Christophe Ogier, journaliste de Radio France, spécialiste de la BD.

loading