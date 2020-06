VIDEO - Fête de la musique : la classe orchestre de Gorron rencontre le compositeur du film "Le Grand Bleu"

L'édition 2020 de la Fête de la musique n'a ressemblé à aucune autre en raison de la pandémie de Covid-19. Aucun concert n'a pu malheureusement se dérouler.

Pour l’association Orchestre à l'École, qui accompagne depuis 12 ans les orchestres en milieu scolaire, il n’était pas question de laisser les enfants sans activité ce jour-là. L'association a imaginé un temps d'échange, à distance, avec le compositeur Eric Serra, qui avait obtenu un César à la fin des années 80 pour le film culte "Le Grand Bleu".

Plusieurs classes orchestre ont participé à cette visioconférence dont celle du collège Francis Lallart de Gorron. L'occasion d'obtenir de précieux conseils de la part d'un talentueux musicien.

Eric Serra a commencé sa carrière aux côtés de Youssou N'Dour et Mory Kanté et a également été bassiste pour Jacques Higelin. Dans les années 1980, il rencontre le réalisateur Luc Besson pour qui il compose la musique de nombreux films comme "Subway", "Le Cinquième élément", "Arthur et les Minimoys" et "Le Grand Bleu", ce dernier long-métrage lui permettant d'obtenir le césar de la meilleure musique de film.