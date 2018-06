Padirac, France

Une fête de la musique hors norme au Gouffre de Padirac avec le choeur de chambre Mikrokosmos qui proposait une déambulation musicale à 103 mètres sous terre dans les galeries du gouffre. Ce spectacle "De Profundis" est une œuvre, unique en son genre, créée par Loïc Pierre le fondateur et directeur artistique de Mikrokosmos. Cette composition totalement façonnée pour le Gouffre de Padirac avait déjà été interprétée dans ce Gouffre du Lot en août 2015. C'est dans le cadre du Festival des Rocamadour qu'elle est donnée les 21, 22 et 23 juin à Padirac.

"De Profundis" au Gouffre de Padirac

"De Profundis" étant une déambulation musicale dans les galeries du Gouffre de Padirac, les choristes sont ainsi mêlés aux spectateurs pour que tout le monde réalise ce voyage ensemble. Dès le début de la descente des 543 marches, le son des percussions montent du fond du gouffre à la rencontre des visiteurs. Les voix s'éveillent à même le cortège pour accompagner les visiteurs d'un soir jusqu'à l'embarcadère de la rivière souterraine. Les spectateurs et les musiciens sont ensuite répartis dans 14 barques pour rejoindre le lac des gours et la salle du grand dôme. La traversée se fait en musique où se mêlent les voix des choristes et le fin ruissellement de l'eau. Arrivée au débarcadère la musique se poursuit, toujours a capella, pour amener à un premier arrêt au bord de l'eau du lac des gours. Cette déambulation qui emprunte le parcours de la visite traditionnelle du gouffre prend ensuite la direction de la salle du dôme où l'acoustique du lieu magnifie les voix du choeur Mikrokosmos. Pour la fin du voyage, retour à bord des barques puis remontée à la surface toujours entouré des choristes et de la sonorité cristalline du gouffre.

Loïc Pierre, le créateur du spectacle "De Profundis"

Loïc Pierre est le fondateur et directeur artistique du choeur Mikrokosmos, c'est aussi lui qui a créé le spectacle "De Profundis" entièrement dédié au Gouffre de Padirac. Jouant avec les voix de ses choristes et les différentes ambiances sonores du gouffre il a conçu ce spectacle pour que les spectateurs en prennent plein les yeux mais surtout plein les oreilles lors de leur déambulation musicale à 103 mètres sous terre !