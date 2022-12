VIDÉO - Fête des Lumières à Lyon : les plus belles images, les infos pratiques et nos conseils pour circuler

Jeudi, à la tombée de la nuit, les illuminations du 8 décembre embelliront la ville de Lyon, lors de la traditionnelle Fête des Lumières. À l'origine, une fête religieuse pour célébrer la Vierge Marie, le 8 décembre est devenu, depuis, un rendez-vous touristique incontournable pour la ville de Lyon. Cette année, France Bleu et France 3 Rhône-Alpes vous font découvrir, dès jeudi soir, les installations "Sons et lumières" de cette édition, lors d'une balade vidéo, en direct, d'une heure, dans les rues de la Capitale des Gaules.

En direct et en vidéo avec France 3

Pour ce direct vidéo, rendez-vous, ce jeudi, de 20 heures à 21 heures, avec France 3 Rhône-Alpes.

Les infos pratiques

Les horaires

La Fête des Lumières débute le 8 décembre, à la tombée de la nuit et dure jusqu'au dimanche soir. Au total, 30 œuvres illumineront les façades des principaux monuments de la capitale des Gaules, transformés en écran de spectacles lumineux pour l'occasion. Ces œuvres seront observables :

de 20 heures à minuit du 8 au 10 décembre (jeudi, vendredi, samedi).

de 18h00 à 22h00 le dimanche 11 décembre.

de 17h30 à 21h30 du 8 au 11 décembre pour les illuminations du parc Blandan et de l'Institut Lumière.

Les restrictions sanitaires

Le masque ne sera pas obligatoire dans les rues, a confirmé le préfet du Rhône en début de semaine, mais le port du masque est "fortement recommandé" dans les transports en commun et dans les lieux clos a-t-il déclaré, alors que l'épidémie de Covid repart à la hausse, un peu partout en France.

Nos conseils pour se déplacer

La Fête des Lumières est l'occasion de rendre la ville aux piétons. Attention, du 8 au 11 décembre, de nombreux accès sont modifiés, les conditions de circulation sont difficiles -même pour les trottinettes et les vélos- et certaines zones interdisent même le stationnement. Il est fortement conseillé de privilégier les transports en commun et/ou la marche à pied.

À pied

La Presqu’île est réservée aux piétons tous les jours pendant toute la durée de la Fête des Lumières. Le périmètre piéton est accessible par des points d’accès situés tous les 100 mètres environ (retrouvez la carte précise des points d'entrée ici) . Ce périmètre de sécurité couvre la Presqu'île, Fourvière et les pentes de la Croix-Rousse. Pour entrer dans ce périmètre, souvent le plus dense en visiteurs, la police et des agents de sécurité opèreront un filtrage des visiteurs, avec fouilles et palpations aléatoires. C'est là que vous risquez de perdre un peu de temps !

La meilleure solution pour découvrir Lyon : marcher ! © Radio France - Denis Souilla

En transports en commun

Les 4 lignes de métro circuleront jusqu’à 2h du matin tous les soirs de l’événement. Le service sera gratuit, le 8 décembre, à partir de 16h. Pour les jours suivants, les Transports en Commun Lyonnais (TCL) mettent en place des offres de tarifs spécifiques (à retrouver ici).

En voiture

Si vous n'êtes pas Lyonnais, plusieurs parkings du centre-ville de Lyon restent ouverts pendant la Fête, mais il est fortement conseillé d'y arriver avant 17h00 pour être sûr d'avoir une place. Il existe aussi des parkings relais (dont vous trouverez la liste complète ici) ouverts jusqu’à 3h du matin, qui permettent aux voyageurs de stationner aux portes de Lyon pour rejoindre le centre-ville en empruntant les transports en commun. Attention, ces parkings relais sont exclusivement réservés aux usagers du réseau TCL, il vous faudra donc acheter un billet de métro ou de bus.

Les parkings du centre-ville ouverts durant la Fête :

• Indigo Tolozan

• Cordeliers (sortie des véhicules par la place des Cordeliers vers le quai Jean Moulin)

• Confluence

• Gros Caillou

• Rozier

• Saint-Just (sauf le 8/12)

Grève des trains et covoiturage

Le trafic des trains dans la région Rhône-Alpes sera très perturbé, dès le 7 décembre, mais aussi le 8 décembre, jour d'ouverture de la Fête des Lumières à Lyon, en raison d'un appel à la grève lancé à la SNCF . Les lignes TER régions sont touchées par ces perturbations , ainsi que la ligne TGV Paris-Lyon.

N'hésitez pas à vous tourner vers le co-voiturage et les trajets en bus (Blablacar, Blablabus, ou encore Flixbus proposent des trajets à prix très attractifs à destination de Lyon) si vous venez des départements voisins.

