DIRECT - VIDEO : Fêtes de Bayonne, la soirée de clôture de l'édition 2023

Après 5 jours, ce dimanche soir, les Fêtes de Bayonne 2023 se terminent. France Bleu vous propose de suivre la soirée de clôture en direct vidéo dès 22h30.

ⓘ Publicité

Direct vidéo dès 22h30 de la soirée de clôture des Fêtes de Bayonne © Radio France

Le corso lumineux

Après son premier passage samedi soir, le corso lumineux et ses 10 chars sur le thème du chocolat revient dans les rues de Bayonne et sur la place de la Liberté à 22h30

La cérémonie de clôture

Dès 23h45, ce sont 3 bandas qui vont animer musicalement la place de la Liberté après le passage des chars du corso lumineux. Los Chocarreros, Los Cournos et la Banda les Joyeux jouent l'Encatada, le Paquito Chocolatero et le Vino Griego (la Peña Baiona).

Un feu d'artifice va ensuite être tiré depuis une barge sur l'Adour avant que les nombreux festayres disent un "grand aurevoir" à sa majesté des fêtes, le Roi Léon. Ainsi, il sera temps de dénouer son foulard rouge et se donner rendez-vous en 2024, dès le 10 juillet.