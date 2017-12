Tours, France

Comme Marin Chapoutot et sa clarinette l'an passé, le jeune garçon va tenter de se distinguer ce samedi en jouant d'un instrument qu'il a choisi à l'âge de 7 ans : le Cor

Le jeune garçon a découvert cet instrument original lors d'une exposition et a commencé un long apprentissage qui l'a mené trois ans plus tard à postuler au Conservatoire régional de Tours. Depuis, il a donc quitté sa famille et sa ville de Montoire-sur-le-Loir, dans le Loir-et-Cher, pour venir vivre et étudier à Tours. Il est scolarisé au collège Paul-Courrier dans une classe à horaires aménagés (le matin au collège, l'après-midi et le soir au Conservatoire) et il est logé dans une famille d'accueil.

C'est son professeur au Conservatoire, Arnaud Delépine, qui lui a proposé cette aventure de Prodiges et l'a accompagné à Strasbourg pour l'enregistrement de l'émission, un déplacement qui ressemblait plus à des vacances qu'à un concours de talents

Florian a reconnu le talent des autres concurrents tous choisis pour leur excellence mais cela ne l'a pas plus impressionné que ça car dans les coulisses de l'émission, il n'était pas toujours question de musique, on parlait entre ados et on jouait même au foot !

Florian a aussi été beaucoup amusé par les interviews, les essayages de costumes, les séances de maquillage, mais une fois sur scène, tout est oublié, ne reste que le plaisir pour ce jeune musicien prodige de 13 ans de jouer avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Maintenant on ne peut que souhaiter à Florian le même succès que celui du tourangeau Marin Chapoutot qui avait en 2016 remporté le concours Prodiges