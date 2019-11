VIDÉO - Foire gastronomique de Dijon : la cuisine bourguignonne, ça se modernise !

Dijon, France

On mange bien en ce moment du côté du parc des expositions à Dijon : depuis vendredi on se régale à la 89ème foire gastronomique et internationale de Dijon jusqu'au 11 novembre. Pendant la foire ce dimanche, l'Amicale des cuisiniers de Côte-d'Or a fêté ses 110 ans. Cette association de 40 chefs aime faire découvrir et transmettre notre terroir. Ils ont cuisiné toute la journée devant le public, au menu par exemple : de la langue de bœuf aux épices thaïlandaise, et oui, la cuisine de terroir se laisse revisiter !

Vidéo : les cuisiniers nous expliquent ce qui fait notre cuisine bourguignonne

"Une cuisine de tradition qui est revisitée par les jeunes chefs" - Jean-Nicolas Heyob, apprenti chez Stéphane Derbord