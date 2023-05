VIDÉO – Fort de Querqueville : longtemps secret, ce joyau du patrimoine de Cherbourg s’ouvre aux visiteurs

Ce chef-d’œuvre de l’architecture militaire des XVIIIe et XIXe siècles et classé aux Monuments Historiques, n’avait jusque là ouvert ses portes au public qu’à de très rares occasions. Désormais, il est possible de visiter le fort de Querqueville chaque troisième dimanche du mois, jusqu’en octobre.

VIDÉO - Découvrez le fort de Querqueville

loading

Ce fort, dont le chantier fut décidé par Louis XVI à la fin du XVIIIe siècle, devait à l’origine défendre la passe de l’Ouest de la rade de Cherbourg. Il deviendra une caserne au siècle suivant. Le site qui s’étend sur 6 hectares est lieu unique de l’histoire des fortifications françaises.

loading

Le fort de Querqueville est ouvert chaque troisième dimanche du mois. Les visites sont assurées par des bénévoles de l'association "Les amis du Fort"