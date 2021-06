VIDÉO - Fortes chaleurs dans le Gard mais de la fraîcheur, à coup sûr, dans la grotte de la Cocalère à Courry

Il fait chaud dans le Gard. On ne parle pas encore de canicule (les températures nocturnes ne descendent pas en-dessous des 23°, 3 jours consécutifs), mais, le week end (12-13 Juin) s'annonce encore plus chaud. Jusqu'à 38° à l'ombre (température ressentie 40°). Hormis la Camargue un peu épargnée, la même chaleur pour tous, dans la plaine et sur les hauteurs du Gard. De quoi prendre le frais à Courry à la grotte de la Cocalière, parmi les plus belles grottes de France, (100.000 visiteurs en moyenne chaque année).

A quelques pas de Saint-Ambroix sous un soleil de plomb

Et au vu de la température extérieure, les 250 marches pour arriver 50 mètres sous terre sont vite avalées. Et là, elle tombe de plus de 20. Il fait seulement 14°; "On vient surtout chercher la fraîcheur" explique celui-là, Claudine venue de Lyon ajoute "c'est idéal, juste une petite veste et c'est parfait". Fraîcheur enfin et 1 km de salles et ses merveilles. Le dôme aux diamants, la lumière qui se reflète sur la calcite, des concrétions, des stalactites blanches ou colorées, une cascade de gours, des bassins d'eau en escalier, la cocalière et ses merveilles dont le joyau de la grotte une perle des cavernes.

"Il va te tomber une lune", selon cette expression consacrée chez-nous avec des fortes chaleurs attendues ce week-end. Le pic sans doute ce dimanche, ce n'est pas les frères Bouquet, cogestionnaires de la célèbre grotte de la Cocalière qui s'en plaindront. "C'est bon pour nous, et cela va durer" dit Christophe Bouquet, d’ailleurs "les réservations dans les hébergements alentours affichent complet ou presque".

Une nuit unique dans une grotte

Chercher le frais à 50 mètres sous terre c'est possible dans la 3 e plus belle grotte de France, la Cocalière à Courry. Et depuis 4 ans on peut même y passer la nuit. Nicolas est guide à la grotte. Une pyramide de verre transparente "_avec tout le confort, visite privative, champagne et petit déjeune_r" explique Nicolas un des guides, prestation sécurisée par un personnel joignable à tout instant. A près de 700€, "cela peut faire réfléchir, mais l'expérience est unique en France" a séduit et continue de séduire.

