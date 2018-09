Balazuc, France

Cette fois, la production consacre deux émissions à l'Ardèche. La première se concentre sur quelques communes, comme Banne ou Les Vans. La seconde est entièrement tournée vers Balazuc et ses environs. "C'est l'occasion de faire découvrir aux autochtones des lieux qu'ils ne connaissent pas", remarque le présentateur Stéphane Thebaut. En effet, le principe de l'émission est de présenter "l’architecture, la décoration, l’artisanat local et la visite de lieux uniques", notamment en visitant certaines maisons privées.

Ce jour, Stéphane Thebaut est accompagné de Bernard Riou, l'un des fondateurs du Museum de l'Ardèche, basé à Balazuc : "J'ai prévu de leur faire visiter le vieux village : une petite chapelle, l'église romane et la maison du bailli."

"C'est une région difficile d'accès, mais ça vaut le détour !" - Stéphane Thebaut

Et derrière la caméra, Tafari réalise le magazine : "Nous avons trois caméras, dont l'une volante qui part faire des images. Nous ne travaillons qu'en plans séquences, sans faire de coupure." Un peu plus loin, deux de ses collègues s'occupent des plans de coupe."La pierre, les voûtes, les arches, tous les petits détails", énumère Ludovic. Au total, l'équipe de tournage est composée de huit personnes.

Le présentateur a le temps de noter les spécificités régionales. "C'est la maison en pierres, avec la tuile canal et les génoises en haut des toitures. C'est une région difficile d'accès, mais ça vaut le détour !"

1.500.000 vues chaque semaine

Les habitants sont ravis du coup de publicité. "On est quand même classés parmi les 100 plus beaux villages de France, note William, responsable d'un restaurant. Ça fait toujours plaisir de voir la télé dans la commune, même si on y est habitués."

La France entière pourra admirer le village sous toutes ses coutures le 9 novembre, à 20h35 sur France 5. Une semaine plus tôt, le 2 novembre, la première émission consacrée à l'Ardèche inaugurera la série. Chaque semaine, le magazine est vu 1.500.000 fois, à la télévision et en replay.

Et en octobre, l'équipe de tournage sera dans la Drôme !