VIDEO - Francis Cabrel raconte l'histoire des troubadours périgourdins dans une mini-série

Connaissez-vous l'histoire des troubadours périgourdins ? Ils ont inventé au Moyen-Âge une façon de dire l'amour et ils ont propagé des valeurs à travers l'Europe, de l'Italie à l'Allemagne en passant par le Portugal. Ces troubadours ont permis la diffusion de la culture et de la langue occitane. Une mini-série vidéo lancée par le Conseil Départemental vous permet de connaître les plus célèbres troubadours périgourdins. Un épisode est publié chaque mois.

Un troubadour périgourdin raconté par une personnalité

Pour vous replonger dans ce pan important de l'histoire du Périgord, huit petites vidéos sont diffusées depuis janvier. Chaque vidéo présente un troubadour périgourdin, et il est raconté par une personnalité actuelle. Pour comprendre ce que représentait ces troubadours à l'époque, les personnalités invitées dans ces vidéos sont très diverses : des compositeurs, des professeurs d'université, des écrivains, des médiéviste, des poètes ou encore des conteurs.

Francis Cabrel et Giraud de Bornehl

Dans le deuxième épisode de la série, Francis Cabrel raconte le parcours de Giraud de Bornehl. Le chanteur qui habite à Astaffort dans le Lot-et-Garonne s'est intéressé aux troubadours puisqu'il a sorti en 2021 son album "Trobador Tour" dans lequel il les compare à des "rockstars du moyen-âge". Il explique avoir remarqué chez Giraud de Bornehl "la finesse de l'écriture" et il été le premier à écrire des poèmes sur l'aube. Un thème qui a suscité l'intérêt du chanteur puisqu'il en fait une chanson et un album intitulé "à l'aube revenant".

Ces vidéos ont été commandées par le Conseil départemental de la Dordogne qui les diffuse sur ces réseaux sociaux. Elles ont été réalisées par OCProd.

