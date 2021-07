VIDEO - GEMAB21 : France Bleu Lorraine vous emmène à bord d'un ULM

La 17e édition du Grand Est Mondial Air Ballons bat son plein à Chambley. Envols de montgolfières, activités éducatives pour les enfants et baptêmes de vol... France Bleu Lorraine vous embarque à bord d'un ULM du club de Chambley-Bussières.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la taille et le poids de ces planeurs (environ 450 kilos, passagers compris), l'atterrissage et le décollage se font en douceur. Pendant le vol, quelques petites perturbations font trembler l'ULM : à cause de poches d'air chaud, il se soulève légèrement en sursaut. Si la sensation laisse à penser que l'appareil est à 30km/h, la vitesse atteint en fait les 150 km/h, et l'appareil a une autonomie de 4 heures.

Pour Fabrice Hérissé, pilote d'ULM, "chaque vol est différent" Copier

Pour les amateurs de sensations fortes, l'ULM pendulaire est le plus léger. Le pilote et son passager ne sont pas enfermés dans un habitacle © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Il existe 6 types d'ULM. Celui-ci, le multi-axes, est le plus confortable © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pendant les vols, on peut sentir quelques perturbations, liées aux poches d'air chaud qui soulèvent légèrement l'ULM © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Passée l'appréhension, les paysages sont à couper le souffle © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Vol en ULM à Chambley-Bussières à l'occasion du Grand Est Mondial Air Ballons 2021 © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Le club de Chambley-Bussières propose tout au long de l'année des baptêmes et des brevets de pilote. A l'occasion du GEMAB, vous pouvez survoler Chambley et ses alentours : l'expérience dure une demi-heure et coûte cinquante euros. La formation pour "passer son permis" d'ULM est accessible à partir de 15 ans, à un tarif équivalent à celui du permis de conduire.