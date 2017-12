VIDÉO - Gérard Pont : "Johnny qui vient aux Francos, c'est un événement exceptionnel !"

Les réactions sont évidemment très nombreuses après la mort, dans la nuit de mardi à mercredi, de Johnny Hallyday. Gérard Pont, le directeur des Francofolies de La Rochelle, a confié sa tristesse et raconté comment Johnny avait chanté aux Francos en 2015.

Le directeur des Francofolies de La Rochelle était très ému, ce mercredi matin, après la mort du chanteur national, Johnny Hallyday. "J'ai 10 ans de moins que Johnny, donc c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie", a expliqué Gérard Pont.

Le chanteur était venu chanter pour la dernière fois aux Francofolies en 2015. "Ca a été un vrai moment extraordinaire, se souvient Gérard Pont. Parce que quand Johnny vient aux Francos, c'est l'événement ! Il y a une escorte de policiers qui l'amènent de l'aéroport de La Rochelle jusqu'à la salle, il y a beaucoup de people... Il y a Raffarin, Ségolène Royal, Guillaume Canet... Il y a tout un cinéma autour de l'arrivée de l'artiste, et puis après sur scène c'est exceptionnel. Je pense que c'est la période où il avait la meilleure voix, où il était le plus épuré, à tous les niveaux : au niveau orchestration, au niveau du look. Il était juste lui exceptionnel. Et on a vu à quel point c'était notre meilleur chanteur, de loin."