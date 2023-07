VIDEO - Grande première pour Sheila aux Francofolies de La Rochelle

Après 60 ans de carrière et 38 éditions des Francofolies, c'est la première fois cette année que Sheila était invitée à se produire lors de ce festival. Au Grand Théâtre à La Coursive, ce sont 800 fans heureux qui ont pleinement vécu l'événement. " Si vous saviez ce que ça me touche. Je suis aux Francos et vous êtes ici. Et, cela fait soixante ans que nous traversons la vie et que nous chantons ensemble " s'est exprimé Sheila entre 2 tubes de son répertoire. Dans ce concert "Vous les copains, "Bang bang, "Spacer", "les rois mages"..., une sélection de ces grands titres réorchestrés par le groupe H-Taag qui l'accompagne sur scène. Mais également des plus récents comme "Law of attraction" créé avec le légendaire Niles Rodgers. Avant sa grande première, réussie, aux Francofolies, Sheila s'est arrêtée au studio France Bleu La Rochelle pour quelques confidences au micro de Caroline Garnier.

Votre première aux Francofolies ?

Sheila : Dans la vie, il faut persévérer toujours. Donc maintenant, je l'ai et je suis ravie d'être là, Ravie d'être dans ce théâtre avec le groupe H-Taag. Sur 60 ans de carrière et bientôt 40 ans de Francofolies, je n'ai pas très bien compris pourquoi je n'étais pas encore là. Mais, comme je suis quelqu'un qui persévère et qui ne lâche jamais, et bien, j'y suis arrivée !

Mon spectacle en réalité fait 2 h 30. Ici, je fais 1 h 30, donc on est obligé de sélectionner. On fait un peu de 60, un peu 70 évidemment, les Yé-yé, les incontournables... J'ai également des danseurs avec moi, donc venez en baskets les jeunes, parce que je ne pense pas que vous allez rester assis. En tous les cas, avec moi, ce qui est certain, c'est qu'il faut finir debout. Ça, c'est mon challenge avec moi-même. Ils le savent, ils sont en baskets et ils finiront debout comme d'habitude.

Vos projets

Je ne regarde jamais derrière ce qui est fait set fait. Je m'intéresse à ce que je vais faire demain et, j'ai beaucoup de projets. J'ai bien sûr une tournée, des balades à travers la France. Là, j'ai le Grand Rex qui est complet. Pour information, en 2024, on fait deux jours à Pleyel, au mois de novembre. Enfin, on a plein de choses, plein de projets, plein de jolies choses qui arrivent. Je prépare un nouvel album. J'ai envie de partager des choses dont j'ai envie de travailler avec la nouvelle génération. Mon succès, il est fait. Je ne vois pas ce que je peux avoir de plus à part prendre du plaisir et ne faire que les choses que j'ai envie de faire. C'est ça l'avantage