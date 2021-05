Tournage d'Astérix dans le Sancy : Guillaume Canet en remet une couche dans une nouvelle vidéo

L'acteur et réalisateur du film "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu" a posté une nouvelle vidéo ce mardi sur le plateau du Guéry encore plongé dans une purée de pois, alors que le tournage du nouvel opus de nos chers Gaulois a déjà pris deux semaines de retard à cause de la météo dans le Sancy.

Le 6 mai dernier, Guillaume Canet avait posté une première vidéo sur sa page Facebook pour crier sa déception de ne pas pouvoir démarrer le tournage de la nouvelle super-production d'Astérix et Obélix. Le plateau du Guéry et le lac Servières ont été choisis pour être le théâtre de scènes de bataille contre les Romains, mais la météo dans le massif du Sancy joue avec les nerfs du réalisateur (et acteur) et des équipes techniques.

Brouillard, pluie, vent, giboulées : il ne fait pas bon mettre un légionnaire romain en tunique et sandales dehors. Selon les dernières prévisions météo, le tournage devrait enfin débuter ce mercredi sur le plateau du Guéry. Le soleil arverne est annoncé jusqu'à samedi prochain. En attendant, Guillaume Canet prend ce nouveau contre-temps avec le sourire. Quoi que...

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Jusqu'à 600 personnes dans le Sancy

La sortie de ce nouvel opus des irréductibles gaulois est prévue au second trimestre 2022. Une superproduction, dont le budget avoisine les 65 millions d'euros. Dans le Sancy, les barnums abritent les 600 techniciens, costumiers et autres accessoiristes ainsi que le matériel de tournage et les costumes qui seront utilisés pour la grande scène de bataille, un moment clé du film où 300 figurants composeront le tableau dans lequel s'affronteront Gaulois, Romains et Chinois.