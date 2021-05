Vidéo - Heures Vagabondes : Marghe (The Voice) et son duo MaDa en concert le 23 juillet à Civaux

Le duo MaDa composé de Marghe, qui a remporté la dernière édition de The Voice, et du pianiste David Henry se produira le 23 juillet à Civaux dans le cadre du festival des Heures Vagabondes.

Le festival des Heures Vagabondes dans la Vienne a dévoilé son programme pour cet été. Une nouvelle édition totalement axée sur la scène locale avec 7 soirées dont une qui va permettre au public de retrouver la poitevine Marghe, la grande gagnante de The Voice 2021 ! Avec le pianiste David Henry, elle forme le duo MaDa et ils seront tous les deux en concert gratuit à Civaux le vendredi 23 juillet sur la scène installée parking des poids-lourds. De retour à Poitiers, Marghe était présente pour la présentation de la 17ème édition des Heures Vagabondes.

France Bleu Poitou : ce concert aux Heures Vagabondes était-il déjà prévu ?

Marghe : Non, pas du tout. L'invitation s'est faite il y a pas longtemps. Cet événement on nous l'avait déjà proposé avant ma participation à The Voice. Et ça fait du bien de revenir un peu à la maison. Cela fait pratiquement un mois que j'étais à Paris où tout s'est très bien passé ! Vivre l'aventure auprès de mes camarades, cela fait énormément plaisir. Reprendre les repères à Poitiers, se retrouver avec tout le monde c'est juste un honneur. Le fait de voir à quel point les personnes sont touchées, c'est un très beau cadeau et je suis très contente.

Cela va rassurer les poitevins de vous retrouver

Je suis poitevine, je suis malgache, je suis tout ici ! Si je peux faire en sorte d'unir tout le monde en général... Bien sûr ça fait plaisir. Merci à Poitiers, merci aux poitevins de m'avoir "adoptée".

Que peut-on vous souhaiter ?

J'espère que ce que je vais vous proposer bientôt, vous allez l'apprécier. Encore merci mille fois pour votre soutien. Je pense que je pourrai compter sur vous pour plus tard. Merci à tout le monde, sachez que je vous aime énormément !

► Les Heures Vagabondes, la programmation pour l'été 2021