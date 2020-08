VIDÉO - Il filme le Mont-Saint-Michel, vidé de ses touristes, avec un drone

Dans cette vidéo, on survole le Mont-Saint-Michel comme jamais.

Depuis le déconfinement, la vie a reprise progressivement au Mont-Saint-Michel. Si les touristes étrangers manquent à l'appel, les Français sont au rendez-vous pour visiter "La Merveille" qui figure parmi les 10 monuments les plus fréquentés du pays.

Pendant le confinement, vidé de ses touristes, le site classé à l'Unesco s'est quasiment transformé en cité fantôme. C'est ce moment qu'a choisi le pilote de drone Benoit Finck pour aller réaliser des prises de vue vertigineuses du Mont. "Je suis resté quatre jours sur place mais la vidéo a été faite en une seule prise," confie-t-il.

Voler au-dessus du Mont tel un oiseau

En partenariat avec Paris Match et la société de production Buzardrone il a ainsi livré une vidéo immersive qui nous permet de visiter le monument de la pointe de son clocher à son entrée principale. Tel un oiseau on vole et virevolte au dessus du site.

Publiée au mois de mai, la vidéo vient de resurgir sur le réseau Twitter et elle connait un franc succès avec plus de 150.000 visionnages en quelques heures. Accrochez votre ceinture et plongez comme jamais au cœur du Mont-Saint-Michel !