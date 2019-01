VIDÉO - Il y a 40 ans, Superman apparaît sur les écrans de cinéma français

En 1933 est créé le personnage de comics Superman. Considéré comme une icône de la culture américaine, le super-héros appartient à l'univers de la maison d'édition américaine DC Comics.

Mais qui se cache derrière ce héros des temps modernes ? Pourquoi personne ne reconnaît Clark Kent avec ses lunettes ? Qui est son styliste qui ose associer des couleurs primaires sur un costume très moulant ? Il y a beaucoup de questions. La seul réponse que l'on puisse apporter est le nom de ses différents interprètes à la télévision et au cinéma.

Kirk Alyn

En 1948, la chaîne américaine CBS lance "Superman", une minisérie télévisée de 15 épisodes en noir et blanc. Kirk Alyn reste célèbre pour avoir été le premier interprète à avoir incarné Superman.

George Reeves

Le premier film sort dans les salles américaines en 1951. George Reeves incarne Superman dans "Man Of Steel". Il s'agit d'un film en noir et blanc de 67 minutes. Fort de son succès cinématographique, le film est décliné en une série. Entre 1951 et 1957, 104 épisodes de cette série sont diffusés.

Christopher Reeve

Il y a 40 ans, le 26 janvier 1979, les Français découvrent au cinéma Christopher Reeve dans le rôle de Superman. C'est un succès ! Christopher Reeve devient une star internationale acclamée par les critiques. Les trois autres opus de la saga n'arrivent pas à surpasser le premier film. Le quatrième épisode est un échec commercial et signe la fin des aventures du jeune Kryptonien échoué sur Terre.

Dean Cain

En 1993, Superman revient à la télévision. La chaîne américaine ABC diffuse "Loïs et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman". Dean Cain joue le rôle de Clark Kent et de Superman et est secondé par Loïs Lane interprétée par Terry Hatcher. Au total, 88 épisodes sont diffusés pendant quatre saisons.

Tom Welling

Le 16 octobre 2001, les Américains découvrent sur la chaîne Warner Bros la série "Smallville". Tom Welling y incarne un Superman adolescent qui découvre ses pouvoirs. Après 10 saisons la série comptabilise 218 épisodes.

Brandon Routh

"Superman returns" est la cinquième adaptation au cinéma réalisée en 2006 par Bryan Singer. Brandon Routh y incarne un Superman opposé à son ennemi juré, Lex Luthor interprété par Kevin Spacey.

Henry Cavill

En 2013, le réalisateur américain Zack Snyder retrace les origines de Superman dans "Man of Steel". Le super-héros est interprété par Henry Cavill. Le film est un succès au box-office et a remporté plus de 668 millions de dollars de recettes. Trois ans plus tard, on retrouve Henry Cavill dans "Batman v Superman : L'Aube de la justice".