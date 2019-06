VIDEO - Il y a 70 ans : les images du premier journal télévisé en France

Pas de décor, pas de studio ni de présentateur pour le premier journal télévisé de l'histoire en France, il y a 70 ans. Le 29 juin 1949, le JT initié par Pierre Sabbagh, dure un quart d'heure et ne compte que deux reportages muets, commentés en direct par un journaliste en cabine : des vues de la kermesse aux étoiles, une fête foraine créée après la guerre pour célébrer la Libération, et un voyage en ballon au dessus de Paris, avec Pierre Sabbagh lui-même et le cameraman Michel Wakhevitch.

Ce voyage en montgolfière qui inaugure le premier JT a failli tourner au drame. A une quarantaine de kilomètres de Paris, raconte Pierre Sabbagh avec beaucoup d'humour dans un document INA, il y a beaucoup de vent et la nacelle heurte un pommier dans un pré. Puis le ballon touche une ligne à haute tension et prend feu. "Ça fait un très beau chalumeau (...) on a arrêté les trains dans la région, on a coupé le courant partout... _Une véritable catastrophe nationale, le premier journal_..." explique le journaliste en 1972.

Malgré le chaos, le caméraman ne lâche la caméra et filme tout. Finalement, "on a vu arriver les gendarmes". "La télévision, c'était rien..." conclut Pierre Sabbagh qui est accusé dans la presse d'avoir lui-même "provoqué l'événement" avec sa pipe.

En 1949, moins d'1% des foyers français est doté d'une télé

Malgré ces débuts chaotiques, Pierre Sabbagh sent que le journal télévisé est promis à un grand avenir. Aux Etats-Unis, deux JT se font déjà concurrence. En France, il faut aller au cinéma pour voir des actualités qui ne sont pas toujours de première fraîcheur. "Elles datent souvent de plusieurs semaines, voire un mois", explique à l'AFP Agnès Chauveau, directrice déléguée à la diffusion et à l'innovation à l'Ina.

Le journal télé français est une prouesse technique et artisanale. "Pierre Sabbagh disait qu'il y avait plus de techniciens pour fabriquer le JT que de téléspectateurs" ajoute Agnès Chauveau. A l'époque, moins de 1% des foyers français sont équipés de téléviseurs.

Le JT est lancé et gagne en popularité, tandis que les Français s'équipent : en 1954, le journal est diffusé à 20H et les présentateurs font leur apparition, s'invitant chaque soir à l'heure du repas. La "grand messe" est née. Malgré la concurrence du web et des chaînes d'information continue, elle rassemble encore près de 17 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir sur les grandes chaînes.