VIDEO - Ille-et-Vilaine : née un 24 décembre, Muriel est devenue mère Noël

Si le Père Noël est la star des enfants en cette fin d'année, il ne faudrait pas oublier celle qui l'accompagne au quotidien et l'assiste dans sa mission : la mère Noël. Elle existe ! Nous avons retrouvé sa trace à La-Mézière au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Muriel Jorry a 45 ans, elle est mère de deux enfants et chaque hiver, sur les marchés, lors de fêtes privées ou en maisons de retraite, elle enfile sa robe rouge et se glisse dans la peau de l'assistante du Père Noël. Muriel chante et raconte des histoires aux enfants et aux plus grands.

Faire connaître la mère Noël

"Ça a commencé il y a 10 ans sur le marché de Noël de la commune. J'ai très vite pris goût à cela et maintenant dès qu'arrive le mois de septembre je me mets dans l'ambiance de Noël en révisant mes chansons, mes contes et en lançant des propositions aux commerçants," se réjouit Muriel qui met un point d'honneur à défendre celle qui est trop souvent dans l'ombre du bonhomme rouge. "En France on ne parle pas beaucoup de la mère Noël, mais aux Etats-Unis elle est beaucoup plus connue," précise-t-elle.

Ce lien très fort qui unit Muriel à la famille Noël, ne doit rien au hasard. "Je suis née un 24 décembre," confie la mère de famille. "On a toujours fêté mon anniversaire le soir du réveillon, alors j'ai des souvenirs de grands moments de joie en famille." Rien d'étonnant alors qu'à l'âge de quatre ans elle demande à sa mère de lui découper un article du journal évoquant le Père Noël. "Je l'ai toujours et ce découpage a été le début d'une grande collection."

Depuis, Muriel a chiné, cliqué sur Internet, pour dégoter des dizaines d'objets liés au Père Noël. Elle en a collecté près de 200 ! Des tasses, des cartes postales, des figurines et des automates. Les plus anciens Pères Noël sont des moules à chocolat qui datent de 1898. Certains ont même traversé l'Atlantique pour arriver jusqu'à La-Mézière.

"J'aime beaucoup collectionner ces objets et je fais parfois des expositions. Cela me permet aussi de faire des recherches sur le Père Noël et d'apporter des connaissances aux gens qui viennent me voir sur le stand. C'est passionnant," sourit Muriel. Pour rassembler ses recherches elle a même ouvert un blog.

Comme le Père Noël, ce jeudi 24 décembre, Muriel ne chômera pas. Avant le réveillon, elle sera aux fourneaux pour préparer le repas qu'elle partagera avec sa famille.