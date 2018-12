VIDÉO : Ils s'essaient au patin à glace à Châteauroux

Pour occuper les enfants pendant cette deuxième semaine de vacances de Noël, les parents peuvent penser au patin à glace. Une patinoire a été installée à Châteauroux, place de la République le 30 novembre dernier. Les patineurs tentent des prouesses et gamelles.

"Je lui dis de ne pas mélanger ses pieds sinon elle risque de tomber et je lui conseille d'essayer de se faire glisser en tenant bien le pingouin en plastique", explique la maman de la petite Anaïs.

L'autre technique utilisée par certains grands, comme Stéphane, c'est de s'asseoir sur le pingouin en plastique et de se laisser pousser par les enfants :

Il faut bien faire bosser les petits quand même, et nous comme cela, on ne tombe pas, surtout que c'est mouillé et on ne veut pas se salir"