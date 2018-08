Chauvigny, France

C'est une scène impressionnante et bien réelle : des hommes en armures qui se battent à l'épée, en duel, dans le jardin public de Chauvigny, dans la Vienne. Ils participent au Tournoi de la Bigorne, organisé pour la 12ème édition de la Fête Médiévale.

Le duels en armure est devenu un sport avec des règles strictes, des entraînements et des compétitions nationales et internationales. Ce tournoi en est une démonstration, avec des équipes venues de Poitiers, Tours, Paris, Orléans et Clermont-Ferrand.

Ce tournoi de duels en armure se dispute tout le week-end, avec la finale ce dimanche à 17h30.

La fête médiévale, elle, se poursuit toute cette journée de dimanche de 10h à 19h, dans le jardin public (entrée libre et gratuite).