VIDEO - Ils se font livrer des chansons sur le pas de leur porte à Vandœuvre-lès-Nancy

Cinq chanteurs-livreurs de la compagnie On Off ont sillonné les rues de Vandœuvre-lès-Nancy à mobylette ce dimanche 29 août pour délivrer des chansons et des petits mots doux, sur le pas de la porte des habitants. Une prestation intime et insolite à l'initiative de la ville.

Les membres de la compagnie On off étaient présents toute la journée ce dimanche pour réserver les créneaux de livraisons en chansons.

Imaginez un instant : vous vous faites livrer une chanson, sur le pas de votre porte. Pour un anniversaire, une fête ou juste pour recevoir un petit mot doux. C'est ce qui est arrivé ce dimanche 29 août à des dizaines d'habitants de Vandœuvre-lès-Nancy, grâce à la compagnie On Off. En pleine rue, et sous le regard amusé des passants, Shiny, l'une des livreuses-chanteuses délivre son colis un peu particulier : le morceau "je ne veux pas travailler" a cappella. Une attention envoyée par la fille de Gérard. "On a les larmes aux yeux , confie-t-il une fois le morceau terminé. Vraiment c'est un très très beau cadeau. Se réveiller et avoir quelque chose pour soi, c'est merveilleux !"

Pas le temps de se reposer, une autre livraison attend notre artiste, elle enfile son casque et enfourche sa mobylette bleu pétant. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Maryse, une autre habitante de Vandœuvre-lès-Nancy reçoit un message directement dans sa cuisine. "Joyeux anniversaire Marysette, mon amie, gros bisous" lit avec attention Maria, l'une des chanteuses-livreuses. "67 ans, première chanson à la maison ! s'amuse Maryse tout sourire. Je reste beaucoup chez moi donc mon amie a fait fort en me l'envoyant à la maison, parce qu'elle m'aurait offert une place de concert, j'aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller !" Son amie a choisi gratuitement parmi un catalogue de cent chansons proposées par la compagnie.

C'est vraiment un beau cadeau, comme un bouquet de fleurs. Et surtout, j'ai senti chez les personnes âgées la solitude pendant tout ce confinement, pendant ces deux ans, ça fait du bien. - Marie, l'une des chanteuses de la compagnie On Off

Ces moments de partage avec le public, en tout intimité, forment aussi une expérience à part pour les artistes. "On les regarde dans les yeux, on est tout près d'eux, raconte Maria, son casque bleu sous le bras. C'est vraiment un beau cadeau, comme un bouquet de fleurs. Et surtout, j'ai senti chez les personnes âgées la solitude pendant tout ce confinement, pendant ces deux ans, ça fait du bien."

C'est justement cette envie de recréer du lien après des mois compliqués qui a poussé la ville de Vandœuvre-lès-Nancy à offrir cette prestation aux habitants. " Ca fait des mois qu'on est enfermés, qu'on annule tout, on a passé des moments difficiles, confie Jean-Pierre Becker, adjoint à la culture à Vandœuvre-lès-Nancy. Et puis cet été on a eu un climat défavorable, on a dû annuler des interventions, donc cette journée permet d'apporter du sourire !"

