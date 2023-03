VIDÉO - "Ils semblaient perdus" : un automobiliste filme un troupeau de petits marcassins en Dordogne

On compte neuf petits sangliers.

"Je n'ai pas osé descendre, je ne suis pas très courageux", sourit Frédéric. Il est infirmier aux Eyzies et ce vendredi, alors qu'il roulait sur un petit chemin près du village troglodytique de la Madeleine à Tursac, il est tombé nez-à-nez avec un troupeau de petits sangliers sur le bord de la route. Il s'est arrêté pour les laisser traverser. "Leur maman n'était pas là, ils semblaient perdus", dit l'infirmier. Il a sorti son téléphone et a filmé la scène.

On compte neuf petits marcassins. Frédéric a interrogé des chasseurs, selon eux ils n'ont pas plus de trois semaines. Ils ont traversé le chemin, sont grimpés sur un petit talus à proximité de la source, et ont disparu dans la forêt.

