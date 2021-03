VIDEO - Immersion dans une chocolaterie du Haut-Doubs en pleins préparatifs de Pâques

A l'approche de Pâques, c'est l'effervescence chez les chocolatiers, mais "Simplement chocolat" nous a ouvert les portes de son laboratoire, à Bulle, dans le Haut-Doubs. En vidéo, on vous révèle les secrets de fabrication des célèbres oeufs et cloches de Pâques.

Fabienne Poix-Daude a ouvert Simplement chocolat à Pontarlier en 2002 et ce n'est qu'il y a un an et demi qu'elle a ouvert une deuxième boutique et son laboratoire, à Bulle, dans le Haut-Doubs. La chocolatière travaille avec sa fille Laura à la confection d'oeufs, de cloches, de vaches ou encore de renards en chocolat, en nougatine ou en fruits secs. Des délices de Pâques à découvrir en vidéo.

Le fameux oeuf aux fruits secs est à 30 euros, mais la cloche, elle, n'en coûte que huit. Simplement chocolat propose aussi des macarons, des ganaches ou encore des tablettes.